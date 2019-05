Zona Franca Todo el día

El senador Antonio Barrios se refirió al rechazó del veto, que permitirá a los profesionales de la salud jubilarse con el 100% de su salario, al cumplir los 60 años y con aportes de 30 años. “Me siento feliz, contento como profesional, hicimos justicia”, expresó el legislador.

Respecto a la determinación de Mario Abdo Benítez de vetar la ley de jubilación médica. Barrios aseguró no comprender la decisión del presidente. ” No puedo entender que habrá pasado, si durante su campaña, con una bata puesta hablaba de lo injusto que era la jubilación y que iba a corregir”, cuestionó el senador y afirmó que Abdo no fue mal asesorado sino más bien “fue una decisión poco feliz”, aseveró.