Oscar `Nenecho` Rodríguez, presidente de la Junta Municipal de Asunción, se ratificó en que la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP), está quebrada. “Yo me ratifico en que la Essap, ahora mismo, no tiene la capacidad de hacer frente a los problemas existentes”, expresó. No obstante, el concejal señaló que no es responsabilidad de la administración actual. “Esto ya viene de años anteriores”, afirmó.

La Junta no tiene ningún compromiso con los bomberos

En comunicación con Radio Ñandutí, Rodríguez aprovechó para aclarar una serie de cuestiones respecto a la municipalidad. Hizo referencia a publicaciones periodísticas que afirman, la Junta Municipal capitalina tiene una deuda de Gs. 3 mil millones con los bomberos voluntarios. “Eso es falso. No tenemos ninguna deuda ni contrato firmado con los bomberos”, aseguró. Explicó que la municipalidad destina ciertos fondos para los voluntarios, pero que depende exclusivamente de la Intendencia, no de la Junta. “La Junta Municipal no tiene nada que ver”, enfatizó.

300 funcionarios “sobran”: Información sacada de contexto

Asimismo, desmintió la versión de que existen 300 funcionarios que “sobran” en la comuna capitalina. “Es una información sacada de contexto”, afirmó. Señaló que fueron declaraciones suyas pero en el ámbito particular. “Yo dije que, desde mi punto de vista, la municipalidad podría funcionar con 800 funcionarios. De ahí ellos (el medio) sacaron sus cálculos y concluyeron que 300 personas sobran”, relató. Aclaró también que, si bien durante su administración desvinculó a 500 funcionarios, solamente 50 de ellos eran planilleros. Los restantes no cumplían funciones específicas y la municipalidad podía prescindir de sus servicios.

Los Gs. 30 mil millones presupuestados para desagüe pluvial, no existen como efectivo

Por último, el concejal respondió al reclamo de la abogada Rosa Vachetta, quien cuestionó dónde se encuentran los Gs. 30 mil millones destinados para la construcción y mantenimiento de desagüe pluvial. “Con todo respeto, esa es una falta total de conocimiento del manejo financiero de la municipalidad. Pues, una cosa es lo que se presupuesta y otra cosa es la realidad”, manifestó. Rodríguez dijo que, si bien la suma fue presupuestada para dicho rubro, se aclara que depende de los ingresos tributarios, de royaltíes y del porcentaje de las patentes de rodados. “Ese monto está presupuestado pero los ingresos son otros”, declaró. “Los 30 mil millones no existen como efectivo”, agregó.