Bob Dylan está de fiesta, son 78 años de vida y más de 60 años de música. Un músico influyente en lo artístico y en lo social.

Un 24 de mayo de 1941 nació Robert Allen Zimmerman, músico, compositor y cantante más conocido como Bob Dylan. Considerado como el poeta del rock, folk y blues, el estadounidense cumple 78 años.

En la década del 60 empezó a conocerse la música folk de Bob Dylan, la que sorprendió por sus potentes letras que lo transformaron en un líder y músico influyente. Su trayectoria lo hizo ganador del premio Nobel de Literatura en 2016.

Su primer disco titulado Bob Dylan lo lanzó en 1962, con éxitos cargados de folk. Pero en 1965 publicó su sexto disco Highway 61 Revisited que tuvo gran apreciación de la crítica por su combinación entre blues y rock. De ese álbum surgen éxitos como «Like a Rolling Stone», canción que fue elegida como la mejor canción de todos los tiempos por la revista Rolling Stone.

En 1966 sufrió un accidente en moto y lo obligó a alejarse de los escenarios por un par de años, pero no detuvo su carrera musical. Bob Dylan no se ha detenido hasta hoy y es una leyenda viviente con una consolidada e importante trayectoria en la música y en las luchas sociales.

Más de 40 álbumes suma el cantautor estadounidense, entre los más conocidos están Blood on the Tracks (1975), Blonde on Blonde (1966), Bringing It All Back Home(1965) y Desire (1976). Su último lanzamiento fue Triplicate en 2017.

Sin duda que sus canciones, discos y creaciones son parte importante de su legado,pero se suman sus letras y consignas sociales que también han tenido protagonismo y seguidores en todo el mundo.

Fuente: rockandpop.cl