El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, calificó de "inconstitucional y discriminatoria" la Ley que fue ratificada por el Congreso Nacional que regula la jubilación de médicos y que él había brindado un veto parcial. Sostuvo que no fue una derrota política de su gobierno y que la normativa acarreará un déficit para los siguientes periodos.

“Acá lo que no se puede hacer es discriminaciones, eso a mí me prohíbe la Constitución. Todos los que están en el régimen jubilatorio tienen que tener, no puede haber discriminación, eso no es una cuestión del presidente (sic)”, aseguró el mandatario.

El presidente había vetado parcialmente la ley de jubilación, sin embargo aceptó la jubilación pero con 30 años de aporte y 60 años de edad para acceder al 75% del salario. Se podrá contabilizar los años en que el personal estuvo contratado, mediante una Ley ya vigente.