“En concepción tuvimos la inauguración del Frigorífico de Belén que pasó a ser Minerva y ahora es Athena Foods, hubo una transferencia y esto representó una actividad importante porque mucha gente empezó a trabajar y la economía se dinamizó”, expresó Hugo González de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Concepción. Aparte de la importancia que tiene la carne en Concepción, González aclaró que en estos años la existencia de universidades en la ciudad se volvió uno de los atractivos para la gente a tal punto que personas de otras localidades van a cursar sus estudios.

Sin embargo, consideró que el comercio tanto en la ciudad como en el departamento no es muy fluctuante en comparación a otras ciudades fronterizas como Pedro Juan Caballero o Ciudad del Este, ya que las personas que Concepción recibe no está “al paso” sino que tienen ingresos del Estado (profesores, militares, policías, funcionarios públicos, en general). “Un aspecto negativo al menos en este año es que las inversiones importantes en el campo no se están dando, nos caracterizamos por tener una buena producción ganadera pero la desaceleración de la economía nos obliga a ser más precavidos”, indicó.

El parque industrial

A pesar de que la ciudad de Concepción y el mismo departamento estén también en baja como otras localidades del país, ya que nos ubicamos en un contexto relativamente adverso, hace unos días la idea del parque industrial de Concepción volvió a reflotar luego de unos años. En esta oportunidad, empresarios solicitaron a la junta departamental el usufructo de un predio de 47 hectáreas para gestionar la construcción del parque y establecer un modelo público-privado. “Esta idea data más o menos desde hace dos periodos, cuando los gobernadores formaron comisiones interinstitucionales para impulsar el parque, pero ya que era un proyecto complejo no se concretó. Ahora vino gente calificada para emprender este tipo de gestiones y que cuentan con contactos y fuerza para atraer inversiones”, sostuvo.

Corredor Granelero

El corredor granelero de Concepción es una construcción hecha por la empresa Baden, propietaria de un puerto y conformada por capital sudafricano e inglés que consiguió sacar soja producida en el Estado de Mato Grosso do Sul y que brinda la oportunidad de que se pueda crear inversiones en ese sector a largo plazo. “Eso podría pasar en la etapa de consolidación del uso del puerto. El año pasado tuvo problemas con el tema de los bitrenes y los camiones paraguayos, pero se llegó a un acuerdo y buena parte de los camioneros nacionales trabajaron en las operaciones de reexportación”, añadió.

Coyuntura actual

“Lo que trae agravantes a nuestra economía es el clima, las inundaciones, la fragmentación del departamento entre la ciudad de Concepción y las localidades del interior y todo esto hace que los productores no puedan sacar sus mercaderías, no cuentan con el tiempo necesario y las condiciones”, lamentó.

González también recordó que la suba del dólar y la canasta básica impacta en el consumo y reveló que en el sector de la construcción -importante para Concepción- hay un estancamiento causado también por el clima.

“Lo que sí tenemos a favor ahora es la construcción de la cementera del GrupoCartes que en poco tiempo empezará los trabajos. Esta se ubica en Vallemí pero va a traer empresas importantes que ocuparán hoteles y parte de sus compras la harán en Concepción”, finalizó.