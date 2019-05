El vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, expresó su preocupación por la situación de las cajas jubilatorias del sector público y afirmó que desde el Ejecutivo están trabajando para garantizar una jubilación digna para todos los funcionarios.

“Preocupa muchísimo la situación de la caja fiscal y no queremos llegar a tener la situación que tiene hoy Brasil o Argentina”, manifestó este lunes el vicepresidente tras retirarse de Palacio de Gobierno.

En ese sentido dijo que están analizando la posibilidad de presentar una acción de inconstitucionalidad a la ley de jubilación de médicos aprobada el jueves pasado por el Congreso, pese al veto parcial del Ejecutivo.

“El rechazo del veto al Ejecutivo fue una decisión de todos los congresistas, por ese motivo no nos dieron la oportunidad de hablar con ellos; por eso se trató en la Cámara de Diputados sobre tablas y al día siguiente en el Senado, es decir era una decisión tomada”, remarcó.

El viernes pasado, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, afirmó que no se pueden hacer discriminaciones con el régimen jubilatorio y que el camino para asegurar una jubilación digna para todos los funcionarios es la reforma, haciendo referencia a la ley de jubilación de médicos.

«No se pueden hacer discriminaciones, eso me prohíbe la Constitución Nacional (…)se hizo ya anteriormente pero hoy me toca a mí y no puedo promulgar una ley que a mi criterio y según mis asesores es inconstitucional», había afirmado en la ocasión.

En ese sentido mencionó que la Constitución es clara y no permite ser discriminativos, haciendo referencia a que se aprobó una ley donde se establece que percibirán el 100 por ciento del promedio de los 3 últimos años, mientras que el resto del funcionariado contempla al de los últimos cinco años.

«Muchos que tienen tres vínculos ganan alrededor de 14 millones y van a poder jubilarse con esa plata, mientras que gran parte de las cajas que no son deficitarias, como los funcionarios públicos, se jubilan con dos millones; entonces hay una gran inequidad», había manifestado el jefe de Estado.

Fuente: Agencia IP