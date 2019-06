Es una incógnita qué sucederá en otras etapas del juicio. Por lo pronto, es obligatorio que esté presente durante los alegatos y la lectura del veredicto. Además, habrá que ver si acepta ser indagada -puede negarse, como todo acusado-.

La defensa de la ex presidente, a cargo del abogado Carlos Beraldi, informó que esta mañana se realiza una reunión de bloques del Senado para tratar temas vinculados a derechos humanos y a los pliegos de jueces que la cámara alta tiene previsto tratar el miércoles y que se superpone con la audiencia del juicio. La reunión fue convocada por el senador Marcelo Fuentes, presidente del bloque del Frente para la Victoria que integra Cristina Kirchner.

En el juicio se juzgan las presuntas irregularidades en la concesión de 51 obras públicas que durante 12 años los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner les dieron a las empresas de Lázaro Báez para la provincia de Santa Cruz. Junto con la ex mandataria están acusados Báez, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido -ambos detenidos-, el arrepentido ex secretario de Obras Públicas José López y ex funcionarios del área de Vialidad nacional y de Santa Cruz. Excepto la ex mandataria, el resto está presente en la audiencia.

Fuente: Infobae