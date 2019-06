Este martes en "Diálogo Franco" tuvimos la presencia del ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Arnoldo Wiens, quien compartió recuerdos de su infancia, de su familia, sus estudios así como también sus comienzos en la política. Además habló sobre el Metrobús y las medidas que se tomarán al respecto y sobre otros proyectos que dicha institución planea realizar.

Sobre el Metrobús, el ministro Wiens manifestó que una de las cuestiones que no se previó para la construcción de dicha obra fue el drenaje pluvial, lo que desencadenó en las inundaciones en el lugar cuando llueven, convirtiéndose un peligro para la ciudadanía. Asimismo dijo que no pueden tocarlo debido a que la Contraloría aún está en su trabajo de invetariado de lo que se gastó y no.

“Cuando asumismos la primera gestión fue volver transitable esa zona, gestionar los subsidios y volver a capitalizar a los pequeños comerciantes”, dijo. Acotó que gran parte de la construcción del metrobús se puede aprovechar. “Se hizo un ensanchamiento en gran parte y tenemos que seguir uniformando para que se vuelva de tres carriles de ida y vuelta”, dijo.

Además enfatizó que el Gobierno anterior no debatió quien iba a operar el metrobús y que con el sistema que se planteó probablemente los buses no iban a transitar en esos lares. “Una de las dinámicas que ahora planteamos es el teleférico, la otra opción es el monorriel”, expresó con respecto a los sistemas de transporte rápidos que se podrían implementar.

Asimismo comentó sobre la franja Costera de Pilar, de Alberdi, la repavimentación de la ruta 1, entre otros temas.

Sobre su vida

Wiens nació en 1964 en Itacurubí de la Cordillera, actualmente cuenta con 54 años. Tiene cuatro hijos y está casado con Verónika Wiens. Terminó sus estudios secundarios en el Colegio Filadelfia de Boquerón. “Continué mis estudios terciarios en el Instituto Bíblico de Buenos Aires (IBA) y en el Seminario Internacional Teológico Bautista de Buenos Aires donde obtuve el Doctorado en Teología”, acotó.

Ejerció además la docencia en el Centro Evangélico Mennonita de Teología Asunción (CEMTA), y en el Instituto Bíblico Asunción. Desde 1996 hasta el 2011 fue Director Ejecutivo de OBEDIRA Comunicación Integral y de la Red de Comunicación Integral (RCI). Condujo también el programa “Siglo a Siglo” por Red Guaraní durante 9 años (2003 – 2011).

Incursión en la política

Precandidato a Presidente de la República por el movimiento Valor Republicano (2011-2012). Senador Electo por la Asociación Nacional Republicana (ANR) Partido Colorado (2013-2018). Miembro de la Honorable Junta de Gobierno del Partido Colorado (2015-2020). Parlamentario del Mercosur electo para el periodo (2018-2023) por el Partido Colorado.