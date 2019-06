El senador Juan Carlos Galaverna habló por primera vez en forma pública sobre la situación de su colega Dionisio Amarilla y el supuesto tráfico de influencias denunciado por el periodista Juan Carlos Lezcano. "Quisiera que el mejor abogado, el más sagaz en la materia me diga donde se configuró el tráfico indebido de influencia, si me dicen que si hubo me ofrezco a fusilar a Amarilla en el pleno del Senado", expresó el legislador.