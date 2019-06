"Pido disculpas al Senado porque corresponde que pidan una disculpa al senador Dionisio Amarilla. Me van a disculpar pero necesito que haya orden, porque en este debate se va a tomar una decisión", expresó la abogada de Amarilla. No obstante, el presidente del Senado, Silvio Ovelar, interrumpió a la abogada y expresó que "no puede dejar que le falte el respeto a sus colegas haciendo un juicio de valor".