Se estima que 8 millones de toneladas métricas de polución plástica entran a los océanos en el mundo cada año. A la luz de estos reportes, Corona está aceptando plásticos interceptados en la ciudad como manera de pago para su cerveza durante la semana del océano; dejando de lado ventas para proteger el paraíso de la polución plástica.

Cientos de locaciones alrededor del mundo se han unido a esta iniciativa, que incluyen máquinas de reciclaje en puntos de ventas clave y bares populares en México, Brasil, Italia, España, Colombia y Paraguay no se ha quedado atrás.

Corona Paraguay trabaja en conjunto con Parley for the Oceans desde el 2018 y este año hemos decidido no solamente concientizar a nuestros consumidores sobre esta problemática, sino que los mismos también puedan ser partícipes del cambio, se pueden encontrar las locaciones habilitadas en donde participar en protectparadise.com/paywithplastic.

En Paraguay, el programa “Paga tu Corona con Plásticos” se realizará en bares de la zona metropolitana de Asunción del 05 al 08 de Junio en Long Beach, Lupita Mexican Bar, Nacho Rey, Hacienda Las Palomas, Café de Acá, Negroni Dazzler, Negroni Moiety y No me Olvides de 21 a 23hs. En estos locales, las personas podrán entregar 5 botellas de plásticos y a cambio llevarán 3 Coronas de 355 ml. Así también, del 05 al 08 en el Shopping del Sol y en alianza con Machbio Paraguay se instalarán máquinas equipadas con tecnología italiana que permiten la gestión de residuos sólidos (Plásticos Pet, Lata y tetra pak), los consumidores podrán insertar en estas máquinas 5 Botellas de Plásticos y a cambio recibirán vales de consumición en Corona en TR Café Cotidiano, Don Vicenzo, Andys Premium Food y Morado de 21 a 23hs.

Esta acción busca ser un llamado de atención para que los consumidores eviten los plásticos, especialmente aquellos de un solo uso, debido a que son altamente perjudiciales para el planeta. Una botella de plástico, por ejemplo, puede demorar hasta 500 años en degradarse. Buscando facilitar a los consumidores medios para evitar los plásticos, Corona se alía con la joven diseñadora Julia Hermosa, propietaria de CO.SER, empresas de bolsos de tela que lucha contra el plástico a la vez de fortalecer la comunidad de El Peñón (Limpio) en donde mujeres de escasos recursos y jefas de familia cosen tote bags y basureritos de jeans con fallas.

“Corona es una marca que busca que sus consumidores disfruten de la naturaleza, las playas y océanos forman parte de nuestro paraíso que hoy está en peligro ante la contaminación plástica excesiva, el 30% de los plásticos en el océano provienen de Rios y Lagos. Desde Paraguay, podemos hacer una diferencia ante esta situación. La marca siente una fuerte responsabilidad de crear conciencia sobre este problema, pero también de poder facilitar herramientas a los consumidores para formar parte del cambio como ya lo hemos hecho con los Ecopuntos instalados en la ciudad y futuras acciones que estaremos comunicando”, expresó Betania Barreto, Brand Manager de Corona.

Semana de los Océanos

Es una iniciativa en el marco del Día de los Océanos que tiene lugar el 8 de junio a nivel mundial, con el objetivo de llamar a conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, mares y recursos marinos. Corona se suma a esta celebración para crear conciencia en torno a la amenaza que representan los plásticos para la vida marina y el desarrollo sostenible.