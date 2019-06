El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (Mtess), a través de la Dirección Fiscalización Laboral, Salud y Seguridad Ocupacional, encuestó a 139 conductores de camiones de cargas y detectó que 62 de ellos no contaban con seguro social de IPS, 93 trabajan más de ocho horas, 28 no percibieron aguinaldo, 28 sin vacaciones y 30 no cobran ni el salario mínimo.

Los controles se realizaron del 30 de abril al 3 de mayo en el Cruce Villeta, zona de Alberdi; del 16 y 17 en ruta Transchaco, Limpio; y del 27 al 31 de mayo en el kilómetro 30, Minga Guazú.

En el operativo que se realizó del 30 de abril al 3 de mayo fueron encuestados 45 choferes, de los cuales 25 no tenían IPS, 6 sin vacaciones, 11 no cobraron aguinaldo, 17 no cobran el salario mínimo y 31 trabajan más de 8 horas.

En el trabajo de verificación que se realizó el 16 y 17 de mayo en ruta Transchaco, zona Limpio se constató que de los 74 conductores de camiones de cargas, 31 de ellos no contaban con seguro social del IPS, 47 trabajan más de ocho horas, 16 no cobraron aguinaldo y solo 10 no cobran salario mínimo.

La última fiscalización del mes se realizó en Minga Guazú, del 27 al 31 del corriente, donde 20 choferes fueron encuestados, 14 de ellos tenían IPS, 6 no tenían seguro social, 5 trabajan 8 horas, 15 más de 8 horas, 14 sí cobraron aguinaldo y 1 no y 5 no tienen antigüedad.

El director de Fiscalización Laboral, Salud y Seguridad Ocupacional, Pedro Garayo, manifestó que las fiscalizaciones que están realizando en las rutas están dando buenos resultados, ya que se pudo verificar que bajó el índice de conductores que no cuentan con IPS, y también son menos los que trabajan más de ocho horas. “Eso quiere decir que está llegando el mensaje a los empresarios de regularizar a sus trabajadores y de cumplir con los derechos laborales de los choferes”, manifestó.

El Ministerio del Trabajo, continuará con este tipo de fiscalizaciones, en búsqueda del cumplimiento de los derechos laborales de los choferes y por lo tanto de la disminución de la informalidad laboral. Este trabajo se realiza de manera conjunta con IPS (Instituto de Previsión Social), la Dirección Nacional de Transporte (Dinatran) y el Viceministerio de Transporte.