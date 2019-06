El Banco Central del Paraguay (BCP) terminará este martes el informe sobre el movimiento comercial generado por ciudadanos brasileños en Ciudad del Este, que será remitido al Banco Central del Brasil para “dar tranquilidad” y restablecer el envío de reales desde bancos del Paraguay, informó su presidente José Cantero.

Cantero señaló que luego del encuentro con el directorio del Banco Central brasileño se preparó un informe con las especificaciones del número de personas que ingresan por Ciudad del Este, cuántos son brasileños, que monto en reales dejan en el Paraguay, y su porcentaje con relación al comercio total de la frontera.

El envío de reales desde el Paraguay fue restringido por dos de los tres bancos del Brasil habilitados para este tipo de operación. La decisión fue tomada a partir de una investigación por presunto lavado de dinero a los bancos implicados y con base en una información parcial sobre el movimiento comercial en la frontera, había indicado el ministro de Hacienda Benigno López al retornar de Brasilia.

Cantero indicó este lunes que el informe preparado cuenta con números “bien respaldados y congruentes” sobre el movimiento comercial en la frontera, con lo que se espera brindar tranquilidad a los bancos del Brasil y levantar la restricción.

Agregó que es una tarea prioritaria para el BCP debido al efecto que podría generar en el comercio de la zona que esto no se restablezca, haciendo que no se tome el dinero en reales del comercio por no poder enviarlo luego.

Que dos de los bancos habilitados no lo hagan representa el 95%, lo que significa “que no hay comercio” puntualizó Cantero. Adelantó que existen conversaciones en el sector privado brasileño para que más entidades bancarias participen de esta operación.

Sobre el informe, el mismo cuenta con datos de la Superintendencia de Bancos, del Ministerio de Industria y Comercio y de Hacienda, sobre el movimiento económico, al igual que del Ministerio del Interior y de la Secretaría de Turismo sobre el movimiento de personas.

Fuente: Agencia IP