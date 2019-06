Zona Franca Todo el día

El senador liberal, Enrique Salyn Buzarquis, declaró que considera seriamente abandonar el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), pues el sector de Blas Llano no lo representa como liberal. “Este grupo viene lucrando con el Estado desde hace 20 años. Se acomodan a cada gobierno. Son más colorados que el oficialismo”, disparó Buzarquis.

“Yo no quiero seguir en el mismo partido. No me siento representado”, siguió lamentando el senador. “Es un grupo que se dedicó a mercar con la política. No son liberales, son mercenarios de la política”, finalizó Buzarquis.