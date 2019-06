Hora Pico Todo el día

La asesora de Trabajadoras del Instituto de Previsión Social, Estela González se refirió al momento que atraviesa la Previsional tras el cambio en el sistema de guardias. Añadió que otros sectores del IPS están siendo desatendidos. Citó que la inseguridad que hay en el Hospital Central seguirá en auge por la falta de guardias.

“Los vendedores están minando los pasillos, invaden los pisos y estamos minados de la infección del virus KPC, que es una enfermedad horrible que pueden contagiarse los pacientes y asegurados”, dijo.

“Sabemos lo que ocurre en la institución. Los guardias de seguridad cuidaban de que esto no sea un mercado y hoy esto ya no tiene control. Ayer ya hubo una trifulca en terapia e incluso un robo. Frente a urgencias es un desastre, no se puede entrar”, puntualizó.