APITOX es un medicamento homeopático, natural, elaborado con veneno de abeja, la apitoxina, no contiene contraindicaciones y no genera adicción. Para conseguir este medicamento los profesionales realizan una estimulación a la abeja para que expulse el veneno, y así esta no pierda el aguijón y se mantenga con vida. Del veneno se extraen y depuran los principios activos para la pomada y las píldoras.