Este jueves en "El Salón" nos visitó Alberto Sborovsky, presidente de la Cámara Paraguaya de Supermercados, quien está al frente de dicha institución aproximadamente desde hace 1 mes. Habló sobre los futuros proyectos que llevarán a cabo desde la CAPASU para mejorar el servicio al cliente, así como también de las metas que se lograron con aquellos que ya se llevaron a cabo anteriormente.

Sborovsky manifestó que la razón de ser de la Capasu son los clientes y resaltó que los departamentos comercial de dicho gremio trabaja constantemente para dar los mejores precios al mercado. “En la medida que tengamos buenos precios y ofertas nosotros vendemos”, dijo. Asimismo mencionó a Christian Cieplik, cuya gestión, de acuerdo a su relato, dejó la vara muy alta. “El desafío es muy grande”, añadió.

Además expresó que en nuestro país en los últimos 3 o 4 años hubo un incremento en lo que respecta al canal de retail ya que aparecieron diferentes formatos y que la penetración del supermercadismo en Paraguay está debajo del 30% de lo que es el consumo de alimentos, productos de limpieza, entre otros, a pesar de la gran cantidad de comercios que hay en nuestro país, pero que aún hay mucho por hacer al respecto, principalmente en el interior de Paraguay.

Con respecto a la informalidad dijo que es el desafío el más importante y complicado. “Nosotros no podemos competir formal y amistosamente con gente que no está cumpliendo las leyes. La informalidad va más allá, es no pagarle el salario a los funcionarios, no cumplir las disposiciones municipales, entre otros factores”, señaló y agregó que tratarán de ser la mejor opción de compra, ya que es la única forma de formalizar una economía.

Resaltó que el año pasado, a pedido de la Unión Industrial Paraguaya se hizo una campaña de exhibición de productos de limpieza nacionales. Destacó que la la venta fue espectacular con precios interesantes. “Hoy estamos cerrando esa campaña y pensamos hacer otra en el futuro”, acotó.