El ex arquero de la Selección Nacional, José Luis Chilavert habló sobre las denuncias de amenazas de muerte que anunció el empresario español Fernando Martínez Vela. "No sé que se cree este personaje, desde Ucrania se hace del guapo. Es fácil mandar mensajes y audios amenazando a mi familia. Este personaje es nefasto y es buscado por la justicia nacional e internacional", sostuvo.

“Nunca ni mi familia ni yo estuvimos metidos en las drogas ni en el narcotráfico, no voy a permitir que le falte el respeto a mi país. No le tengo miedo a la muerte, que sepa que los paraguayos estamos vivos. A mi sus amenazas me resbalan totalmente”, continuó.



“Ahora, estando hablando en vivo me llama, me llama y me llama. ¿Porqué no agarra un avión y viene a hablar conmigo si es tan guapo? Que presente los videos si es que hay, qué problema hay. Él demuestra que no está en sus cabales”, afirmó.



Aseguró que su hermano nunca consumió drogas ni alcohol. “Él está gratis en la vida, sufrió de pancreatitis, una enfermedad de la que generalmente no se sale con vida”, acotó.



Afirmó que si su hermano y su sobrino están vivos, es gracias a la gestión del presidente Mario Abdo Benítez, las autoridades paraguayas allá y también el presidente argentino, Mauricio Macri.



“Yo también tengo amigos en Estados Unidos y todos saben, sabemos que tiene hasta una hija en Málaga. Si a mi me pasa algo, va a ser culpa de él. Me pueden matar, no le tengo miedo. Él es el que está escondido, debería estar tras las rejas”.