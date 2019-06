Zona Franca Todo el día

Se desató de nuevo la polémica alrededor de los Chilavert, esta vez al conocerse una serie de audios en donde el empresario español Fernando Martínez Vela, quien fue denunciado por trata de personas y explotación, amenaza abiertamente a los miembros de esta familia y a la fiscal Natalia Acevedo.

A raíz de esto los Chilavert decidieron realizar una conferencia de prensa en donde el exarquero José Luis respondió a las amenazas del empresario español diciendo que no le tiene miedo. “Quiero aclarar a Fernando Martínez Vela que a los paraguayos nadie nos amenaza. Yo no tengo miedo. Si usted quiere un mano a mano, yo no tengo ningún problema (…). Si usted es tan guapo venga, no se esconda”, expresó.

Escuchá este audio donde recapitulamos lo sucedido.