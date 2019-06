El gobernador de Alto Paraná, Roberto González Vaesken, confirmó que su alejamiento del movimiento oficialista Colorado Añetete se debe a los "desacuerdos" con el titular de la Itaipú, José Alberto Alderete, y que esto no afecta su adhesión y acompañamiento al presidente de la República. "Yo estoy conforme con el presidente. Tengo algunos inconvenientes con algunos al interno del movimiento", recalcó.

González Vaesken sostuvo que está conforme con el presidente Mario Abdo Benítez, pero que cuenta algunos “inconvenientes” al interno del movimiento, refiriéndose al actual titular de Itaipú, José Alberto Alderete.

“No hay ningún problema con el presidente de la República, jamás he tenido ningún inconveniente con él, al contrario siempre he trabajado muy de cerca con su gestión. Solamente que el movimiento seguramente a nivel del Departamento tiene otro tipo de criterio, he optado por retirarme”, soltó.

El jefe departamental puntualizó que muchos reclamos del departamento de Alto Paraná no son respondidos y que su desacuerdo también pasa por las políticas públicas que el movimiento oficialista destina para su ciudad.

“Uno cuando no está más a gusto en un movimiento decide salir (…). Creo que el señor Alderete no me da mi lugar que me corresponde”, volvió a reiterar.

Con respecto a su relación con el mandatario, recalcó que es buena y cercana y que el quiebre es con Colorado Añetete.