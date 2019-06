El gobernador de Alto Paraná, Roberto González Vaesken confirmó su alejamiento de Colorado Añeteté. "Todo es conversable en política, acompaño la gestión del señor presidente pero hoy estoy fuera del movimiento. No he conseguido dentro del movimiento lo que he pretendido así que no sé qué lo que me van a estar diciendo o dando porque pienso que hice muchos reclamos y cuestionamiento estando adentro", afirmó.