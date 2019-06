Hora Pico Todo el día

Tras su alejamiento del movimiento oficialista Colorado Añetete, el gobernador de Alto Paraná, Roberto González Vaesken sostuvo que aún es prematuro definir alguna posible candidatura a la Junta de Gobierno del Partido Colorado e incluso tampoco descarto la posibilidad de hacerlo con nuevo movimiento. "Yo soy político y no puedo descartar. Pero hasta ahora no existe nada y es muy prematuro hablar de eso", subrayó.

Si bien despejó y negó todos los rumores de un posible nuevo movimiento con el vicepresidente Hugo Velázquez en pos de una candidatura a la presidencia de la ANR, como se venía manejando, manifestó que es una cuestión de “hablar e ir viendo”.

“No dije que me iba a candidatar, pero no puedo descartar porque soy político. En este momento no estoy en campaña, ni creando ningún movimiento, ni hablando con nadie para candidatarme a la Junta de Gobierno. De repente, si se dan las circunstancia y tendríamos el apoyo del interior, nos animaríamos”, manifestó.

“Yo estoy en Olimpia y mañana puedo estar en Cerro Porteño, puedo jugar en Libertad también. Mañana puedo crear un nuevo movimiento. Pero eso es parte de la futorología”, soltó.

El gobernador de Alto Paraná admitió en comunicación con Radio Ñanduti que su alejamiento del movimiento oficialista Colorado Añetete se debe a algunos “inconvenientes” y desacuerdos con el titular de Itaipú, José Alberto Alderete.