El campeonato mundial denominado BOTY se realiza por primera vez en Paraguay este fin de semana. De la clasificatoria Asunción saldrá la representación nacional para la regional que será en Córdoba – Argentina.

La actividad reúne a referentes nacionales e internacionales y una participación masiva de jóvenes de diversas partes del Área Metropolitana y el interior de país.

El Campeonato mundial de HIPHOP – Battle of the Year o BOTY es una competición internacional de Breakdance y de hip hop donde se enfrentan los mejores crews del año en Montpellier – Francia.

Este encuentro clasificatorio de Hip Hop se realiza por primera vez en el país, eligiendo la Capital y su Centro histórico, los días sábado 15 y domingo 16 de junio BOTY Paraguay, es organizada por la Gerencia The Battle of the Year AUP Argentina – Uruguay – Paraguay, coordinado localmente por el colectivo Somos Cultura.

El sábado 15 de junio, basados en la filosofía de no violencia, cultura de paz e integridad que trasmite a nivel mundial la BOTY, se darán talleres en la Chacarita.

El domingo 16 de junio, la competencia se realiza en la Manzana de la Rivera, desde las 14 horas. Durante la jornada en el evento se desplegara una intensa actividad que incluirá las Battles de eliminatorias Categorías: Breaking 1×1, crew 3×3, Hip hop freestyle 1×1, Rap 1 vs 1, presentaciones de Crews, Djs, entre otros atractivos.

Los jurados de las battles están integrados por representantes de Argentina, Uruguay y Brasil, así como referentes nacionales.

La BOTY Asunción es realizada gracias al apoyo de la Dirección General de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Asunción, Centro Cultural de España Juan de Salazar, la marca nacional LIBERATO PY y Spartacus BS.

La batalla del Año, representa las ideas fundamentales de la cultura hip hop, esta battle promueve la cultura del Breaking y la música como una alternativa real a la violencia, la diversidad social y los intercambios internacionales de jóvenes; año tras año, el objetivo siempre ha sido motivar a los mejores equipos y bbyings mas innovadores para que participen en la BOTY e invitar a tantas naciones como sea posible a traer nuevas mentes a la escena, dentro de ese contexto y el programa ¨Un cambio de dirección¨ característica del evento, se desarrollan programas culturales de los cuatro elementos o disciplinas como el graffiti, música, djs, creación y transmisión, así como para la promoción de otras manifestaciones o prácticas nacidas de las culturas urbanas.