El exsenador liberal, Alfredo Jaeggli, quien fue liberado tras ser denunciado por un hombre de haberlo disparado, lamentó el hecho de que el Ministerio Público lo haya retenido y aseguró que presentará una querella contra su jardinero quien presentó la denuncia. El político por su parte, sigue asegurando que efectuó disparos con una pistola de aire comprimido y no con arma de fuego.

El liberal explicó que tras las inspecciones realizadas en su domicilio, los agentes no lograron encontrar nada porque “simplemente, no había nada”. “No encontraron nada, no pueden encontrar si era una pistola de aire comprimido”, refirió.

“Es su palabra contra la mía. No hay ninguna prueba, no hay ningún daño físico, ni hematoma”, manifestó.

Jaeggli adelantó además que presentará una denuncia en contra del hombre por la acusación presentada. “Estoy leyendo todo lo que dijo, para ver si le puedo demandar. Seria por denuncia falsa”, subrayó.