En “El salón de los pasos perdidos”, reflexionamos sobre la vulnerabilidad de los niños en situación de calle y la irresponsabilidad de los adultos para con ellos. "No entiendo ciertas situaciones, los mayores ni miran a los niños. Están vulnerables, juegan en las veredas y pueden caer al asfalto en cualquier momento y ni los cuidan. No es cuestión de educación sino cultura", expresó el conductor Héctor Luis Rubín. "Duele muchísimo ver a nuestros niños en las calles pero duele el doble cuando están con adultos que no los cuidan y los utilizan”, agregó.