El presidente de EEUU dice que le informaron de que los bombardeos contra Irán habrían dejado 150 muertos

Donald Trump parece haber descartado la posibilidad de un ataque estadounidense contra Irán, después de cancelar un bombardeo previsto para el jueves por la noche de EEUU (madrugada del viernes en España).

“No tengo prisa, nuestras Fuerzas Armadas están reconstruidas, nuevas y listas para entrar en acción, de lejos las mejores del mundo. Las sanciones están golpeando, y más añadidas desde la última noche [sic]. Irán nunca tendrá Armas Nucleares, no contra EEUU, no contra el mundo”, ha explicado el presidente de EEUU, con su característica retórica, en Twitter. Es un mensaje ambiguo, como siempre en Trump, pero que parece indicar que Trump no tiene interés en atacar a Irán y confía en que el bloqueo económico lanzado contra ese país acabe haciéndole abandonar su programa nuclear o, incuso, que, como ha declarado su secretario de Estado, Mike Pompeo, cause un cambio de régimen en Teherán. La razón de la cancelación del ataque, según explicó Trump en Twitter y en la cadena de televisión NBC, fue que el bombardeo habría causado 150 muertos iraníes.

Así parece confirmarse lo que es el consenso generalizado en Washington: Trump amenaza con guerras, pero, en realidad, no las quiere. Aunque ha llevado a cabo dos bombardeos contra Siria y continuado las operaciones de las Fuerzas especiales en Oriente Próximo y África de sus predecesores George W. Bush y Barack Obama, Trump no ha invadido Venezuela, ha tratado de retirarse de Siria, sigue tratando de mantener el diálogo con Corea del Norte, y está negociando con los talibán afganos. Así, el presidente que ha adoptado una retórica más beligerante con los aliados de EEUU -desde México hasta Canadá, pasando por la Unión Europea y Japón- es capaz de tolerar que un enemigo histórico de EEUU como Irán derribe un avión espía no tripulado que vale 220 millones de dólares (195 millones de euros) sin tomar represalias.

No sólo eso. Trump decidió cancelar los bombardeos pese a la opinión en contra de sus máximos asesores en materia de política exterior: el consejero de Seguridad Nacional, John Bolton, y el propio Pompeo. Encima, la actitud del presidente pareció estar influida, según el diario ‘The New York Times’, por el análisis de los militares, que advirtieron de que Irán no es Siria, y que un ataque podía provocar una espiral de represalias y contra represalias que acabara desembocando en una guerra abierta.

De ser cierta esa información, confirmaría que Trump está dispuesto a realizar acciones militares aisladas y con un componente simbólico y propagandístico alto -como atacar un aeródromo en Siria o lanzar la mayor bomba del mundo en Afganistán-, pero no a embarcarse en una guerra de consecuencias imprevisibles, en Irán, o de una ocupación larga y costosa de un país, en Venezuela.

La noticia del diario neoyorkino también parece indicar que el presidente estadounidense no está dispuesto a repetir el proceso e toma de decisiones que llevó a George W. Bush a invadir Irak en 2003, cuando el presidente y sus asesores -entre ellos, el propio John Bolton- ignoraron las advertencias de los militares acerca del riesgo que presentaba en el medio plazo ocupar Irak.

La decisión de Trump ha sentado muy bien entre su base de votantes, en buena medida por la promesa electoral del presidente de sacar a Estados Unidos de “guerras estúpidas en Oriente Próximo”. El liderazgo republicano, sin embargo, ha guardado un distante silencio, dado que la práctica totalidad de los representantes y congresistas de ese partido están a favor de una intervención militar en Irán. Si un presidente demócrata no hubiera lanzado represalias militares tras el derribo por Irán de un avión espía en lo que EEUU dice que es espacio aéreo internacional, los republicanos y el propio Trump estarían pidiendo su cabeza. Cuando Barack Obama visitó Japón en 2013, Trump le reclamó en Twitter que exigiera que Tokio se disculpara por el ataque a Pearl Harbor 72 años antes.

Pero el propio relato hecho por Trump arroja dudas acerca de uno de los principales puntos débiles de su Gobierno: el proceso de toma de decisiones. A lo largo del jueves, el presidente estadounidense había emitido señales contradictorias en relación al derribo del RQ-4B, pasando en cuestión de horas de decir que Teherán había cometido un grave error que pagaría caro a que el ataque había sido decidido por algún general iraní “descontrolado y estúpido” y que, por tanto, no merecía una respuesta.

Una vez que se supo que el ataque había sido ordenado y cancelado, el propio Trump ha creado una verdadera ceremonia de la confusión. Primero ha dicho en Twitter que la suspensión de los bombardeos había sido decidida diez minutos antes de que éstos empezaran, simplemente para evitar la pérdida de vidas iraníes. “Teníamos las armas cargadas y amartilladas para tomar represalias desde tres vistas diferentes cuando pregunté cuánta gente va a morir. 150, señor, fue la respuesta de un general. 10 minutos antes del ataque lo detuve, no proporcional [sic] con el derribo de un avión no tripulado”, ha tuiteado a las 09.03 de la mañana.

Tres horas y 47 minutos más tarde, en una entrevista a la cadena de televisión NBC, Trump ha dado exactamente la versión opuesta. “No, no, no”, ha dicho cuando el periodista Chuck Todd le ha preguntado si había dado la orden de ataque. “Teníamos algo preparando, sujeto a mi aprobación, y como media hora antes del ataque vinieron y me dijeron: “Estamos listos”. Los aviones no estaban en el aire, aunque iban a estarlo bastante pronto”, ha dicho Trump. Según el presidente, si hubiera dado la orden, en 30 minutos habría comenzado el bombardeo.

