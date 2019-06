Marte está volviendo a liberar grandes cantidades de metano desde su interior. Una señal de que podrían haber o haber habido microorganismos en el planeta rojo. El Curiosity detectó el gas el 19 de junio, y los científicos a cargo del róver quieren ahora analizar bien los datos antes de lanzar las campanas al vuelo.

El gas, que lo detectó el Curiosity en el aire del planeta rojo, lo producen en la Tierra aquellas criaturas vivas que habitan en lugares en los que casi no hay oxígeno. De ahí que se vuelva a poner sobre la mesa el si existe o no vida en Marte. Los datos del 19 de junio llegaron a nuestro planeta al día siguiente y el 21 los científicos involucrados en la misión comenzaron a estudiarlos con detenimiento. Así que la NASA todavía no ha anunciado nada; se ha limitado a enviar un correo electrónico al que ha tenido acceso The New York Times.

El metano que el Curiosity detectó el 19 de junio es muy relevante porque se trata de un gas que, en contacto con la luz del Sol, desaparece al cabo de pocos siglos. Así que el detectado por el róver tiene que ser relativamente reciente.

En la Tierra son los metanógenos los seres vivos que liberan metano bajo la corteza terrestre y en el tracto digestivo de los animales. Pero no solo lo producen formas de vida. También pueden ser el producto de ciertas reacciones geotermales. Y siempre cabe la posibilidad de que se trate de metano atrapado durante millones de años bajo la corteza marciana y que el planeta lo libere de vez en cuando.

Así que la NASA va con pies de plomo. “Un resultado científico temprano”, es conmo ha calificado la última detección. “Para conservar la integridad científica, el equipo del proyecto seguirá analizando los datos antes de confirmar los resultados”, ha señalado.

Sin embargo, no es la primera vez que se detecta metano en el planeta rojo. Hace unos 15 años, la Mars Express creyó detectarlo. Pero el equipo de la nave lo detectó haciendo uso de unas herramientas que no se habían creado para detectarlo, así que muchos investigadores pensaron que se trataba de un error.