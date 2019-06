Linneo Augusto Ynsfrán, integrante de la terna de la Corte Suprema de Justicia, con Carolina Llanes Ocampos, Alma María Méndez de Buongermin, en una entrevista con Rodolfo González Friedmann, para hablarnos sobre el Poder Judicial, el sistema penitenciario y otros temas de la actualidad.

El magistrado lleva 36 años de carrera judicial y obtuvo el mejor puntaje entre las integrantes de la terna. Fue docente y es la tercera vez que está ternado en la Corte Suprema de Justicia.

“Tenemos que buscar una justicia independiente”

Explicó que no es necesario apartarse de los políticos y trabajar aislados, considera que el trabajo en conjunto con los tres poderes del Estado, es necesario para trabajar en soluciones pragmáticas, rápidas dejando de lado el sistema burocrático. “hoy la justicia está muy criticada, necesitamos soluciones rápidas”, expresó.

“El problema está que las personas que están en indigencia recurren a los juzgados de paz, que cuentan entre 60 a 80 jueces de paz y por año se tramitan entre 5.000 a 6.000 causas”.

“Una justicia que no llega, es un país que esta muerto”

Señaló que la medida sustitutiva de la prisión no se utiliza de forma adecuada, debido a que los jueces no tienen la valentía de crear una medida alternativa que no sea la prisión y a consecuencia de ello se llenan las cárceles, comentó.

“Hay cierto temor, si yo te doy una medida sustitutiva, vas y delinquís, el culpable soy yo”, aseveró.