Funcionarios del Hospital de Clínicas, se manifiestan frente al edificio central del Ministerio de Hacienda, en rechazo del recorte presupuestario que se estaría solicitando desde el Poder Ejecutivo.

César Méndez, presidente del sindicato de trabajadores del Hospital de Clínicas, declaró que Hacienda pide el recorte de Gs. 12 mil millones del presupuesto de este año y unos Gs. 31 mil millones de lo correspondiente al 2020. “No entendemos cuál es la política del Gobierno. Deberían visualizar cuáles son los entes que están en falta en su ejecución presupuestaria”, expresó Méndez.

El médico anunció que el día de mañana darán la fecha de inicio de la huelga general. “A esta gente no le importa la salud del pueblo (…) Seguimos mendigando salud en Paraguay”, lamentó.ecor

“Solicitamos al ministro de Hacienda realice el recorte en otras instituciones no tan sensibles (…) No podemos seguir jugando así con la salud del pueblo”, siguió diciendo el sindicalista. “Pueden recortar por ejemplo el presupuesto de la Fuerza de Tarea Conjunta, que no da ningún resultado”, agregó.