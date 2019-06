Óscar Stark, gerente del Programa de Reconversión Urbana y Metrobús, explicó que tras el fallido proyecto del Metrobús el Banco Interamericano de Desarrollo presentará la primera semana de julio opciones "alternativas y viables" que consisten en un sistema de buses rápido que no necesite expropiaciones. Si bien manifestó que el proyecto inicial no era factible, aseguró que el Metrobús no falló, sino las obras en sí.