Algunas cifras preocupantes De acuerdo al informe PISA de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCD)

7 de cada 10 alumnos no comprenden lo que leen 8 de cada 10 alumnos no alcanzan el nivel deseable en ciencias 9 de cada 10 alumnos no alcanzan el nivel mínimo en matemáticas

UNICEF señala como importante factor de riesgo para el desarrollo de la niñez y adolescencia en Paraguay la ausencia de libros en 8 de cada 10 hogares. Así también, de acuerdo al mismo organismo, 6 de cada 10 niñas, niños y adolescentes no puede acceder a la educación en Paraguay. La Organización Internacional del Trabajo señala la escasez de mano de obra calificada en el país como un importante obstáculo para el desarrollo del país.