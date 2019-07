Hora Pico Todo el día

Todo el día Pelusa Rubin, Willian Domínguez, Camilo Soares y Hugo Estigarribia

Pelusa Rubin, Willian Domínguez, Camilo Soares y Hugo Estigarribia Facebook

El comunicador Camilo Soares, realizó un breve análisis sobre el primer informe de gestión del presidente de la República, Mario Abdo Benítez. Opinó que más que una exposición sobre los resultados de su primeros 365 días de gobierno, fue más un discurso de campaña.

“El gran problema de todos los presidentes de la República, y Mario Abdo no es una excepción, es que utilizan este momento como un discurso de campaña, no como un informe de gestión”, expresó. “Mario Abdo no sólo miente, sino que utiliza logros de procesos anteriores para tratar de justificar su discurso”, agregó.