En la mañana de este lunes se debía realizar el desalojo de los vendedores que sitian las veredas del Colegio Bernardino Caballero, en la zona del Mercado de Abasto de Ciudad del Este sin embargo, el procedimiento fue postergado por incidentes provocados por un grupo de manifestantes, encabezado por el concejal Celso “Kelembu” Miranda. Ante este hecho, el concejal y expresidente de la Junta Municipal de Ciudad del Este, Herminio Corvalán sostuvo que Miranda está actuando como un elemento distractor en este momento de cambio.

Denuncia por usurpación de cargo contra Nery Chávez, actual titular de la Junta de CDE: “Está la denuncia pero sabemos que a veces no corre porque no es del interés del círculo del sistema que opera a nivel país. Estamos y seguimos la arremetida a los que no quieren soltar los malos vicios que se tienen en hechos de corrupción. Y seguimos lidiando con eso. Celso Miranda traicionó la lucha que se tenía tras pactar con el Zacariismo para tratar de opacar la lucha, se convirtió en colaborador de ellos y ahí sigue”, refirió.

“Es un elemento más del sistema, es un elemento distractor que genera más conflicto con su verborragia y su actirud violenta. Lastimosamente esto no ayuda en nada para solucionar los problemas sino que genera más conflicto”, puntualizó el edil.