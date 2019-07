Establecimientos paraguayos recibieron el “ok” de Cuba para proseguir con la exportación de carnes y otros productos de origen animal.

El Ministerio de la Agricultura de Cuba reconoció a Paraguay como país libre de aftosa y otorgó la habilitación sanitaria veterinaria a instalaciones productoras de alimentos de origen animal para la exportación de leche y sus derivados, y carnes bovinas y sus productos, que incluyen carne madura y deshuesada, y cortes especiales. La aprobación se dio tras la inspección efectuada por la delegación cubana entre abril y mayo de este año.

“Ellos vinieron y recabaron toda la información sanitaria de nuestro país, visitaron las plantas frigoríficas y posteriormente sometieron los datos a un análisis de riesgo y aprobaron nuestro estatus de país libre de aftosa con vacunación. La inspección se hizo a los establecimientos del sector cárnico y lácteo, que son supervisados y controlados por el Senacsa”, explicó González.

Señaló con esta habilitación, Paraguay está abriendo de vuelta la posibilidad de seguir ubicando sus productos a nivel internacional, tanto carnes como productos lácteos. “Desde el punto de vista sanitario la exportación está aprobada, ahora solo queda concretar el intercambio comercial, que sería entre el país importador y los establecimientos nacionales”, especificó.

Las plantas habilitadas para la exportación son las siguientes: Frigorífico Concepción, Frigorífico Guaraní, Frigochaco, Frigorífico Neuland, Frigomerc SA, Frigorífico Mussa, Frigorífico JBS Belén, Frigorífico Norte SA, Frigorífico San Antonio, Planta Láctea Loma Plata (Trébol) y Cooperativa de Productores de Leche La Holanda.

Según la resolución emitida por el Ministerio de la Agricultura de Cuba, Paraguay presenta una situación zoosanitaria favorable en las especies animales más relevantes y cuenta además con laboratorios que garantizan el control de la inocuidad en la cadena de valor de los productos para el consumo humano, desde la producción primaria hasta los productos terminados destinados al consumo interno y a la exportación.

Desde noviembre de 2016, Cuba autorizó la importación de carne bovina, porcina y de aves, así como de productos lácteos y derivados desde Paraguay. Según la Dirección de Comercio Exterior e Inversiones de la Cancillería Nacional, las exportaciones de Paraguay a Cuba, en general y no solo de carne, alcanzaron el pasado año los US$ 2.195.133, mientras que las importaciones desde la isla fueron de US$ 520.438.

Fuente: InfoNegocios