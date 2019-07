El Festival del Rey León y de la Selva, que se abre esta semana en el corazón del mundo Disney en Europa, precede a la llegada a los cines de la "remake" del clásico que con avanzados efectos digitales dirigió Jon Favreau. El estreno en Paraguay está fijado para el próximo 18 de julio.

Un cuarto de siglo después de haber dominado las pantallas de cine de todo el mundo y a días de su vuelta en una versión con actores y animales, “El Rey León” también se hace sentir en el parque temático que Disney posee en París.

“The Lion King: Rhythms of the Prideland” (“El Rey León y los Ritmos de la Tierra”) es el núcleo de la temporada estival en Disneyland París, con una revisión del clásico de animación en forma de musical, que no está emparentado con la obra que se presentó durante años los teatros de las principales capitales.

Una de las principales singularidades del musical que sirve de aperitivo para el filme es la introducción sobre el escenario de la adaptación que ha hecho el coreógrafo español Juan Fuentes del lenguaje de signos francés a la música y la danza del espectáculo.

Entre las decenas de cantantes, actores y acróbatas que aparecen en escena, hay siempre un artista sordo colocado en un emplazamiento muy visible y que no sólo traduce las letras de la canción sino que forma parte de la propia coreografía.

El nuevo musical está dirigido por Christophe Leclercq, un veterano de la casa, y arregla las canciones originales de Elton John para tratar de adaptarlas al gusto de las nuevas generaciones.

Fuente: Telám