María Belén Whittingslow, exalumna de la Universidad Católica de Asunción (UCA) quien denunció por supuesto acoso al docente y actual miembro del JEM, Cristian Kriskovich, sostuvo que se encuentra en plena disposición para acudir a cualquier llamado de audiencia por parte de los jueces, pero que no pedirá disculpas y aseguró que el pedido de detención en su contra es "claramente un amedrentamiento". Kriskovich denunció a la estudiante por difamación y calumnia después de que el Ministerio Público calificara el hecho como galanteo y cortejo.

Whittingslow aseguró que en ningún momento fue notificada de alguna audiencia preliminar impulsada por la juez Lici Sánchez y aseguró que se enteró del pedido de captura en su contra a través de los medios de prensa.

“Tuve conocimiento de esta orden de captura mediante la prensa ya que ni mis abogados tenemos acceso al expediente. Nos están privando de ese derecho”, manifestó.

“La jueza Lici Sánchez en una entrevista el día viernes refiere que yo no acudí a una audiencia preliminar. Es totalmente falsa, es una mentira ya que nunca fui notificada. O sino hubiese ido”, prosiguió.

Sin embargo, la joven manifestó que se encuentra a disposición, pero que no solicitará disculpas por su denuncia de acoso contra Cristian Kriskovich. “Independientemente a que nadie me haya notificado, me encuentro a entera disposición para acudir a cualquier audiencia, pero ahora ellos determinaron mi detención para que una vez detenida cumpla esta detención en prisión y ahí puedan llevarme a una unidad penitenciaria”, lamentó.

“Me pueden hacer firmar ahí adentro cualquier cosa. De ninguna manera voy a pedir disculpas, voy a llegar hasta las últimas instancias solamente por defender los derechos de mis congéneres mujeres”, subrayó.

El caso data del año 2014, cuando la ahora exestudiante de Derecho de la UCA denunció públicamente que el docente de la facultad y miembro del Consejo de la Magistratura, Cristhian Kriskovich, supuestamente la acosó sexualmente.

El Ministerio Público calificó el hecho como galanteo y cortejo tras los mensajes de textos presentados como prueba por parte de Whittingslow. Por su parte Cristian Kriskovich denunció a la estudiante por difamación y calumnia y pidió un resarcimiento de unos USD 450.000.

“El día de mañana puede ser la hija de cualquier paraguayo o paraguaya que esté pasando por lo mismo. Estoy dispuesta a pagar las consecuencias para que esto no vuelva a ocurrir porque las personas con esta patología como Cristian Kriskovich es capaz de cualquier cosa”, sostuvo por su parte la joven.

Según ella, el pedido de captura y la denuncia por difamación en su contra es una persecución orquestada por el extitular del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. “Yo siento un constante amedrentamiento y persecución del señor Cristian Kriskovich. Esta patología no se cura. Claramente es un amedrentamiento, siento que estoy en la época de la inquisición”, recalcó.

“El modus operandi que utilizaron conmigo es el que siempre utilizaron. Ni siquiera me sorprende. Lo que tienen que tener en claro es que nunca voy a pedir perdón por un hecho que no cometí”, afirmó.

Whittingslow manifestó además que acudirá a organismos internacionales para llevar el caso a todas las instancias y dejar precedentes. “Claro que voy a recurrir a organismos internacionales. No voy a permitir que una mujer pase por lo mismo y que estos inescrupulosos sigan escondiéndose de esta forma, aseveró.