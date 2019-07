Ante versiones sobre posible intento de convocatoria a juramento de los ex presidentes Horacio Cartes y Nicanor Duarte Frutos, el titular de la cámara alta Blas Llano dijo que "no existe un acuerdo político alguno, para que durante su presidencia presten juramento al cargo de senador".

El parlamentario señaló además que no existe reclamo o pedido al respecto.

«No hay motivo ni circunstancia en particular para crear un estado de inestabilidad política y no corresponde hacerlo en este momento», añadió Llano ante la consulta periodística.

«Varias veces nos preguntaron si había como una condición en el acuerdo para la mesa directiva y siempre dije que no», insistió.

En relación a los carteles expuestos por los legisladores cartistas durante la sesión Bicameral de la fecha, Llano indicó que es un derecho, pero que no implica ningún compromiso al respecto.

«No tengo la facultad de ir a retirar carteles. Ustedes dan manija a algo que no existe. No puedo evitar que pongan ese tipo de carteles, puesto que no hay ningún compromiso, ni pedido para que esto ocurra», expresó.

Fuente: Agenda Paraguay