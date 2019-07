Esta noche "Diálogo Franco" recibió a Martín Burt, fundador y Director Ejecutivo de Fundación Paraguaya y exintendente de Asunción, quien analizó la situación del país, así como también expresó su opinión con respecto a la pobreza y la manera en que se pueda erradicar. Además compartió recuerdos familiares, escolares e hizo un repaso de los cargos públicos que ocupó.

“Cuando cayó Stroessner me llamó el general Rodríguez, iba a ser militar, iba a ir a West Point”, dijo. Señaló además que el mencionado expresidente le pidió colaborar con el levantamiento de las trabas económicas que le impusieron a Paraguay por los atropellos cometidos por Stroessner durante la dictadura,por lo cual fue nombrado viceministro de Industria y Comercio.

Además recordó su gestión al frente de la Municipalidad de Asunción como intendente y los proyectos que llevó a cabo. “Construimos un hermoso barrio de casitas que fue mil por ciento de lo que se tenia, eso se construyo con recurso propio”, dijo. Posterior a esta cargo fue jefe de Gabinete de Ministros en la presidencia de Federico Franco.

Sobre la Fundación Paraguaya

“En 1984 cuando yo regrese de Estados Unidos con mis estudios me pidieron comencé a trabajar en el Ministerio de Industria y Comercio. Quisieron obligarme a que me afiliara al partido colorado, me negué y luego me echaron. Me encontré sin trabajo y entonces se nos ocurrió a un conjunto de empresarios conformar la Fundación Paraguaya”, dijo. Además expresó que en 1995 crearon el primer programa de apoyo a la micro empresa, una cuestión anteriormente desconocida por nuestro país.

Burt resaltó la importancia de la educación financiera desde la niñez y que las microempresas dan gran estabilidad al país. “Aspiramos a tener una ciudadanía sana económicamente, ¿por qué no se le enseña educación financiera a los chicos?”, comentó.

Manifestó además que en nuestro país resulta difícil erradicar la pobreza debido a que el nivel de la misma se mide mal. “Contar la pobreza de acuerdo a la persona que hay es una equivocación, se tiene que contar por familia. Actualmente hay 1.600.000 familias en situación de pobreza”, acotó. A su vez dijo que el Gobierno no debe encargarse sino que cada familia con la ayuda de la tecnología.