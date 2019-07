El pleno de la Cámara de diputados resolvió rechazar, in límine, el pedido de pérdida de investidura que un empresario arenero presentó en contra de la diputada Kattya González (PEN-Central), por el delito de supuesto tráfico de influencias.

La propia afectada solicitó que el pleno decida, en la fecha, rechazar o iniciar el proceso, pero al tratarse solo de una nota, sin ningún rigor que exige las formas para estos casos, se dejó sin efecto el pedido.

Tras un largo debate, los congresistas coincidieron que la nota no podía ser tratada por improcedente, más aún por no contar con el acompañamiento de ningún legislador y porque no existe normativa que reglamenta el proceso para despojarle de la investidura a un legislador.

El titular de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana (ANR–Ñeembucú), determinó que el pleno solo puede “tomar nota” del pedido, teniendo en cuenta que la denuncia no cuenta con las formalidades exigidas y también, porque la denuncia del supuesto tráfico de influencia, en contra de la legisladora, ya se encuentra en el ámbito de la justicia.

La diputada González, explicó que mal podría tratarse de un tráfico de influencia, teniendo en cuenta que en el momento que activaba en la comisión vecinal, que se enfrentó con el empresario arenero, aún no era legisladora y porque la figura del tráfico de influencia no corresponde, “puesto que aquí prevaleció el bien común, la defensa del medio ambiente y no de intereses particulares”.

Recordemos que, el empresario Rauand Rauf Latif, con C.I. Nº 8.079.470, propietario de la Arenera Villa Elisa, había presentado un anteproyecto de ley “De Pérdida de Investidura para la diputada Kattya González (PEN-Central)”, por supuestos delitos de uso indebido de influencia (Art. 201 de la Constitución Nacional) y por tráfico de influencia (Art. 428 del Código Penal Paraguayo).

La parlamentaria es sindicada por el propietario de la arenera, como una de las supuestas responsables de conseguir el cierre definitivo de su empresa, utilizando su influencia como parlamentaria.

Fuente: Cámara de Diputados