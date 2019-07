Zona Franca Todo el día

El senador colorado Rodolfo Friedmann sostuvo que no cree que el expresidente Horacio Cartes jure como senador. "No creo que pase la gran cosa en Senadores, entiendo que no hay intención de violar la Constitución. Revivir esto que causó muerte no le hace bien al país", dijo.

Con respecto al pedido de juicio político al presidente Mario Abdo Benítez, afirmó que le parece algo totalmente desatinado, irresponsable y fuera de lugar. Agregó que el pedido solo crea inestabilidad y una mala imagen ante los inversores.



Sobre el proyecto Ñande Energía: “Entiendo que se va a aceptar las modificaciones. Si podemos subsidiar, tenemos que subsidiar. Creo que se va a dar esto, no es una medida populista. ¿Quién no quiere bajar el precio de la energía? No existe un paraguayo que no quiera. El asunto es de donde sacamos los recursos. Tenemos que pensar en las futuras generaciones y en el bienestar del país”, puntualizó.