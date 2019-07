El presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana (ANR), se refirió al juramento de Horacio Cartes como senador activo. Indicó que más que insistir en dicho punto, abogan por el respeto a la voluntad popular y a lo que establece la ley electoral.

“Tarde o temprano la historia le va a pasar la factura al Senado, no pueden tener tres senadores mau; todo lo que resuelve el senado, prácticamente, no tiene validez, teniendo en cuenta que tienen tres senadores que no reúnen los requisitos para formar parte de ese cuerpo colegiado”, sentenció.

Fuente: Cámara de Diputados