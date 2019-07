Hacer a un lado la costumbre de tomar medicamentos sin supervisión médica es fundamental para evitar complicaciones del cuadro. Ministro de Salud insta a la consulta oportuna y al reposo ante presencia de fiebre y otros síntomas de enfermedades respiratorias.

“En primer lugar, es importante consultar, en lo posible. Primero, porque hay que definir de qué se trata, y las medicaciones no son siempre las mismas. Una costumbre que teníamos era el uso indiscriminado de antibióticos, lo que genera problemas serios y, además, son inefectivos cuando se tratan de enfermedades virales. No sirve para nada un antibiótico para una influenza u otro cuadro viral respiratorio. Mi punto ahí es que no se puede reemplazar la consulta”, expone el Ministro de Salud, Julio Mazzoleni.

Por otro lado, añade que, cuando se presenta fiebre, tos, decaimiento general, se debe reposar y evitar acudir al colegio o al lugar de trabajo. “Y no hace falta hacer un estudio de que se trata de influenza o no, es importante pensar en nuestra comunidad en ese sentido”, remarca.

Prevención

Para prevenir contagios, se recomienda el lavado frecuente de manos; cubrirse la boca y la nariz al estornudar y/o toser; evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura, recintos cerrados y muy concurridos (supermercados, shoppings), espacios contaminados por cigarro; y ventilar frecuentemente los espacios, especialmente donde permanecen las criaturas.

Fuente: Ministerio de Salud Pública