Trump definió a Estados Unidos como “la nación más excepcional en la historia de la humanidad”. Sostuvo que “para los norteamericanos nada es imposible”. El fervor del mensaje lo llevó a anunciar que así como hace medio siglo pusieron la bandera en la luna, harán lo mismo en Marte.Reiteró su plan de que además de las fuerzas armadas convencionales se agregará una nueva, “la fuerza espacial”.

“Vamos a ir otra vez a la Luna pronto, y plantaremos la bandera de Estados Unidos en Marte pronto”, dijo.

“Al reunirnos este atardecer en la alegría de la libertad, recordamos que todos compartimos un patrimonio extraordinario. Juntos, somos parte de una de las mejores historias jamás contadas: la historia de Estados Unidos”, dijo el mandatario en el discurso frente al Monumento al ex presidente Abraham Lincoln. El mismo sitio donde Martin Luther King pronunció su histórico mensaje “I have a dream”.

En su alocución, el mandatario alabó el “espíritu estadounidense que envalentonó a los padres fundadores”, el grupo que lideró la Revolución de las Trece Colonias contra la Corona Británica y participó en la fundación de Estados Unidos en 1776.

“Hasta el día de hoy, ese espíritu corre por las venas de cada patriota estadounidense. Vive en todos y cada uno de vosotros”, apuntó un Trump, rodeado de banderas estadounidenses y con un puñado de modernos tanques de guerra, adelante. Cada tanto el discurso se interrumpía para pasar marchas militares, y observar a helicópteros pasando en formación sobre los presentes.

El lugar del discurso estaba completo por un grupo de invitados vip de la Casa Blanca, que repartió entradas de las primeras filas de las gradas temporales delante del Monumento a Lincoln a grandes donantes republicanos y familiares de militares y veteranos de las Fuerzas Armadas. No había representantes del Partido Demócrata ahí.

“Mientras nos mantengamos fieles a nuestra causa, mientras recordemos nuestra gran historia, y mientras no dejemos de luchar por un futuro mejor, entonces no habrá nada que Estados Unidos no pueda hacer”, continuó Trump, que recibió un fuerte aplauso de sus seguidores.

