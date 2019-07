Hora Pico Todo el día

Carlos Duarte, intendente de la ciudad de Ayolas, habló acerca de la habilitación del paso fronterizo entre su comunidad y la localidad argentina de Ituzaingó. Dijo que primeramente se manejaba que la inauguración del puente se realizaría el 26 de julio, sin embargo, se baraja la posibilidad de adelantarla para el día 16.

Desde ambas márgenes se ultiman los detalles de infraestructura, transporte y control.

No obstante, el intendente comentó a Radio Ñandutí, la particularidad de que los jefes municipales de ambas ciudades no integran la comisión mixta encargada de las obras. “Yo estoy a veces en una nebulosa porque no sé que pasa”, manifestó Duarte. “Nosotros estamos muy preocupados por varios puntos”, agregó.