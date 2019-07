Zona Franca Todo el día

En comunicación con Radio Ñandutí, Carolina Aranda, intendenta de Mariano Roque Alonso, habló acerca de la polémica resolución municipal en donde prohíben los servicios de Muv y Uber en su ciudad, durante la Expo 2019. Aclaró que la restricción no es para los servicios de transportes en sí, sino en contra de la colocación de paradas en la localidad, que fue anunciada por la empresa Muv.

Primeramente, la intendenta aclaró que no se trató de una decisión suya. “La decisión fue tomada por la Junta Municipal. Yo sólo comuniqué a la Expo”, dijo. Continuó diciendo que la normativa parte como consecuencia de que Muv anunció mediante flyers la colocación de paradas alrededor de la Expo. Nosotros no habilitamos ninguna parada en el municipio, para eso tendrían que tributar”, aseveró. Añadió que los organizadores del evento no han realizado un comunicado oficial al respecto.

“Muv y Uber pueden trabajar en Mariano pero no pueden poner paradas”, indicó finalmente la jefa municipal.