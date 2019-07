Esta noche en "Vamos por más Paraguay", Rodolfo González Friedmann recibió a Christian Franco, el paraguayo que ganó la competencia de la mejor milanesa en Argentina. El compatriota hace unos meses atrás abrió en nuestro país una sede de su restaurant “El Bodegón”, ubicado sobre la calle Palma 140 entre Nuestra Señora de la Asunción e Independencia Nacional.

Christian Franco compartió con la audiencia su historia de vida y las situaciones por las que tuvo que atravesar para que sus sueños se puedan hacer realidad. El joven paraguayo recordó que fue a Buenos Aires con toda la intención de mejorar y aprovechar todas las oportunidades que se le presentaran para salir adelante. “Yo me fui para ser exitoso, no sabía en que, pero en algo me voy a consagrar”, dijo.

Instó además a los jóvenes a seguir sus anhelos y que a pesar de los tropiezos uno debe seguir adelante. Recordó también que al día siguiente de haber ganado el premio a la mejor milanesa, el local se le abarrotó de clientes, hasta el punto de que ni él mismo podía entrar a su restaurante.