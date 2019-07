Nimia Escobar celebró que la Corte haya respondido a su denuncia luego de casi un año de ser atropellada por Dionisio Velázquez, hijo del vicepresidente de la República Hugo Velázquez, y del que no se hizo cargo. Sin embargo, la víctima manifestó que teme por su vida y que no duda que intenten chicanear y dilatar el proceso. "Presumo eso, ya no sé en qué creer me siento desganada. Una moneda no recibí, ni una llamada", denunció.