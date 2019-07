El 9 de julio de cada año se conmemora el Día Nacional del Trasplante de Órganos establecido por el Congreso Nacional mediante la Ley 5.603 del 20 de mayo del 2016 a fin de reforzar los programas de procuración y trasplantes de órganos y tejidos. El Departamento Trasplante del Hospital Central del Instituto de Previsión Social, conmemora esta fecha en pleno proceso de consolidación.

“El Departamento de Trasplante se encuentra en etapa de expansión, a comienzo de año cuando había asumido la jefatura contábamos con seis camas, actualmente contamos con 20 camas para pre trasplantes y post trasplantes”, comentó el Dr. Felipe Fernández, jefe del Departamento de Trasplante.

Señaló que el equipo de trasplante del Hospital Central cuenta con vasta experiencia en intervenciones, destacando que son pioneros a nivel país en trasplantes de médula renal, trasplante renal y trasplantes pediátricos.

“Vale resaltar que el IPS no se limita solo a trasplantes de sus asegurados ya que tiene un convenio con el Ministerio de Salud, dando la posibilidad a personas que no son usuarios del seguro social y que no cuentan con recursos para un trasplante, en caso de que tengan que ir hasta el extranjero, la previsional pone a disposición su infraestructura y sus profesionales para llevar a cabo trasplantes de médula ósea”, acotó Fernández.

En lo que refiere a profesionales expresó que la calidad de los médicos que componen su equipo es de alto nivel ya que están en constante formación y actualización, especializándose en distintos centros a nivel mundial, Francia, Alemania, Argentina, entre otros.

El Departamento de Trasplante del Hospital Central realiza trasplante renal de médula, trasplante renal, de córnea, cardiaco y en plan de realizar trasplante hepático pediátrico.

En lo que va del año el Departamento de Trasplante realizó 13 trasplantes de médula, 9 trasplantes renales y 6 de córnea.