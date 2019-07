Cristian Kriskovich, miembro del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, sostuvo que ejercerá siempre su defensa "de un caso que está archivado hace años" de una denuncia por acoso sexual en su contra por parte de la joven estudiante María Belén Whittingslow. "Siempre he dado la cara nunca me he ocultado y siempre voy a hablar de mi inocencia", refirió.