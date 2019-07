Netflix ha decidido dejar de mostrar tabaco en sus series y películas originales. Todo esto después de recibir duras críticas por el uso de cigarrillos en programas dirigidos a un público juvenil como es el caso de 'Stranger Things', cuya última temporada se estrenó hace unos días

Todo viene por un informe del Truth Initative que denunciaba el continuo uso de tabaco en las series de Netflix, que se ha triplicado en la temporada 2016/2017, como posible causa de un aumento del consumo de cigarrillos entre la juventud.

De hecho no es la primera vez que se acusa la serie de los Duffer de fomentar el consumo de dicha sustancia, pero parece que esta vez sí que la plataforma va a tomar cartas en el asunto.

Adiós al tabaco en Netflix

Algo a lo que ha respondido Netflix anunciando que de ahora en adelante todas sus nuevas series y películas con calificación TV-14 o PG-13 o inferior estarán libres de todo tipo de tabaco, incluso de cigarrillo electrónico excepto en los casos que requieran precisión histórica.

Pero esto no solo afecta para las series no recomendadas para menores de 13/14 años, sino que también habrá coto para calificaciones más altas. No se fumará al menos que sea esencial a la visión creativa del artista o sea un rasgo característico del personaje. Además, se advertirá en los carteles informativos (esos que ponen si hay violencia, drogas, sexo) si se usa tabaco.

Fuente: Espinof